Der Kupferpreis stürmt derzeit über sein 8-Jahreshoch hinaus. Unter den Developern zählt Doré Copper Mining zu den günstigsten Gold-Kupfer-Aktien. Die Franko-Kanadier treiben zügig ihre Produktionspläne voran. CEO Ernest Mast wird das Unternehmen am Mittwoch im Rahmen eines Live-Webinars vorstellen und sich den Fragen der Anleger stellen. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung.

Doré Copper MIning: Eine der günstigsten Gold-Kupfer-Aktien auf dem Kurszettel

Kupfer markiert derzeit ein 8-Jahreshoch nach dem nächsten. Analysten rechnen damit, dass noch 2021 das Rekordhoch fallen könnte (siehe hier). Dementsptechend sind viele Kupferaktien schon gut gelaufen. Doch es gibt auch noch Werte wie Doré Copper Mining (0,83 CAD | 0,55 Euro; CA25821T100), die erst jetzt von Investoren entdeckt werden. Das Unternehmen besitzt 4 Gold-/Kupfer-Vorkommen in Québec sowie eine Verarbeitungsanlage. CEO Ernest Mast strebt zügig den Produktionsstart und will 100.000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr fördern. Am kommenden Mittwoch um 16 Uhr stellt der Vorstandschef das Unternehmen im Rahmen eines Live-Webinars vor. Zudem wird Mast im Anschluss für Fragen ...

