Top-Aktien aus Japan mit viel Kursfantasie

Der japanische Aktienmarkt feiert ein fulminantes Comeback. An Asiens Leitbörse in Tokio konnte Japans wichtigster Aktienindex, der Nikkei 225, zum ersten Mal seit über 30 Jahren die Kursmarke von 30.000 Punkten zurückerobern. Für Kursauftrieb sorgten hier zuletzt die neuesten Zahlen zur japanischen Wirtschaftsentwicklung.

Die japanische Wirtschaft hat die Erholung im vierten Quartal 2020 fortgesetzt. Nach vorläufigen Daten der Regierung in Tokio, die am Montag veröffentlicht worden sind, legte die vor Deutschland drittgrößte Volkswirtschaft der Welt auf das Jahr hochgerechnet um 12,7 Prozent zu. Damit wurden die Prognosen der Konjunkturforscher übertroffen. Allerdings verlangsamte sich die Erholung gegenüber dem Tempo des dritten Quartals, in dem ein Rekordwert von auf das Jahr hochgerechnet von 22,9 Prozent verzeichnet wurde.

Die Erholung der Wirtschaft im Sommer war insbesondere auf die aufgestaute Nachfrage nach der Aufhebung des Lockdowns im Mai zurückzuführen. Im vierten Quartal verlieh der weltweite Aufschwung im verarbeitenden Gewerbe den japanischen Exporten Auftrieb und machte einen Teil der schwachen Inlandsnachfrage wieder wett. Bezogen auf das gesamte Kalenderjahr 2020 schrumpfte Japans Wirtschaft um 4,8 Prozent.

Corona-Krise bald überstanden?

Trotzdem macht die starke Entwicklung des dritten und vierten Quartals 2020 Hoffnung, dass die japanische Wirtschaft vielleicht schon deutlich schneller als bislang befürchtet aus der Corona-Krise kommt. Die Chancen stehen deshalb gut, dass es auch für den japanischen Aktienmarkt weiter aufwärts geht.

Shimano: Der Fahrradkomponenten-Weltmarktführer

Für Anleger eröffnen sich deshalb bei ausgewählten japanischen Aktien Gewinnchancen. Zu den besonders aussichtsreichen Titeln gehört dabei das auch hierzulande bekannte Unternehmen Shimano (WKN: 865682 / ISIN: JP3358000002). Das japanische Traditionsunternehmen, das 1921 gegründet wurde, ist einer der bekanntesten Hersteller von Fahrradkomponenten und -zubehör sowie von Angel- (vor allem Ruten und Rollen) und Snowboard-Produkten. Shimano gilt als der weltweite Marktführer vieler mechanischer Fahrradteile, speziell Antriebs- und Schaltgruppen.

