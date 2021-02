Der französische Batteriehersteller Forsee Power hat 105 Millionen Euro an Kapital eingesammelt, inklusive eines Darlehens der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Höhe von 50 Millionen Euro. Das Unternehmen will damit sein Produktangebot ausbauen und seine Fertigungskapazitäten erhöhen. Es handelt sich bereits um das zweite Darlehen der EIB, nachdem Forsee Power im Zuge des sogenannten Juncker-Plans ...

