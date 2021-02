Der DAX konnte heute erneut hochziehen und im Tageshoch 14.118 Punkte erreichen. Damit wurde das Allzeithoch bei 14.169 Punkten bisher verfehlt. Der DAX notiert weiterhin direkt am Widerstand bei 14.000/14.100 Punkten. Zu beachten ist weiterhin, dass sich der DAX im Monatschart direkt an der jahrelangen fallenden Trendlinie im Bereich von 14.000/14.100 Punkten befindet, wo der DAX in den Vorjahren immer wieder nach unten ...

