Überzeugende Quartalszahlen präsentierte General Motors für das vierte Quartal. Die Erwartungen der Wall Street wurden übertroffen. Beim Gewinn je Aktie lag GM bei 1,93 $, während im Schnitt nur 1,64 $ erwartet wurden. Beim Umsatz lag der Auto-Dino mit 37,5 Mrd. $ ebenfalls besser als von Analysten geschätzt. Hier lag die Durchschnittserwartung bei 36,1 Mrd. $. Einziges Manko mit Blick auf 2021 ist der Engpass in der Chipversorgung. GM warnte davor, dass ein weltweiter Mangel an Halbleiterchips die Gewinne im laufenden Jahr um 1,5 bis 2 Mrd. $ schmälern könnte.



Das gilt zwar grundsätzlich für alle Firmen, auch außerhalb der Autoindustrie, trübt aber zumindest kurzfristig die Stimmung, bis sich der Engpass auflöst. Die Aktie notierte nach den Zahlen daher leicht schwächer, was an den übergeordneten positiven Perspektiven jedoch nichts ändert.



