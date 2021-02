Eine Datenanalyse in Israel zum Einsatz des Biontech/Pfizer-Impfstoffes bescheinigt dem Präparat eine hohe Wirksamkeit. In der Gruppe der Geimpften habe es 94 Prozent weniger symptomatische Infektionen gegeben als in der Kontrollgruppe. Corona könnte für BioNTech noch lange hohe Umsätze und Gewinne bringen.Bei denjenigen, die sich in Israel trotz Impfung infizierten, gab es 92 Prozent weniger schwere Verläufe. Von den 600.000 Menschen in jeder Gruppe waren etwa 430.000 zwischen 16 und 59 Jahren ...

