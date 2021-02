Hamburg (www.anleihencheck.de) - Von der Volatilitätsspitze Ende Januar haben sich die Aktienmärkte zügig erholt, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg, in der aktuellen Ausgabe von "Berenberg Märkte-Monitor".Insbesondere chinesische Aktien und US-Tech-Titel hätten seitdem deutlich zulegen können. Konjunkturoptimismus, höher als erwartete Q4-Unternehmensgewinne, positive Revisionen der Gewinnerwartungen und hohe Kassenbestände würden dafür sorgen, dass Anleger die Abverkäufe als Kaufgelegenheit sähen. Wir bleiben weiterhin konstruktiv für Aktien, sehen aber zwei Gefahren, so Dr. Bernd Meyer. Sollten die Corona-Viren mutieren und die Impfstoffe nicht mehr wirken, dürfte sich der Konjunkturoptimismus in Luft auflösen. Das ist jedoch nicht unser Basisszenario, so Dr. Bernd Meyer weiter. ...

