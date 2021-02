Die Kernkompetenz des 1954 gegründeten Werkzeugbaus liegt in der Herstellung von hochpräzisen und innovativen Multikavitäten- sowie Multikomponentenwerkzeugen. Der Hauptsitz des 120-köpfigen Bereichs befindet sich in Horb am Neckar, ein weiterer Standort ist im tschechischen Vyškov. Preise wurden virtuell verliehen Der Kategoriesieg von Fischer Werkzeugbau ist das Ergebnis eines zweistufigen Auswahlverfahrens ...

