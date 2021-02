Mit einem ganzen Potpourri an Maßnahmen will die Bundesregierung eine Pleitewelle infolge der Coronakrise verhindern. Das schürt die Angst vor sogenannten Zombies - Unternehmen, die allein deshalb überleben, weil sie am Tropf von Hilfen und billigem Geld hängen. "Eine komplette Zombiefizierung sehen wir nicht", beschwichtigt Andreas Rüter, Deutschlandchef bei Alix Partners. "Die Rate solcher Unternehmen liegt sicher unter 10 Prozent." Bei der Restrukturierung setzt er auch Hoffnungen in das neue Verfahren der präventiven Sanierung. Wie stark die Insolvenzquoten seiner Einschätzung nach in den kommenden Monaten steigen werden und wie sich die Arbeitsauslastung bei Restrukturierungsberatern im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird, darüber spricht Rüter im Talk bei ?src=finanznachrichten" target="_blank" rel="nofollow">FINANCE-TV .





