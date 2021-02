Paukenschlag bei Jaguar Land Rover: Jaguar wird ab 2025 zur reinen Elektroauto-Marke. Bei Land Rover soll die Anzahl der E-Auto-Modelle stark erweitert werden. Der britische Autokonzern hat am Montag seine neue globale Strategie "Reimagine" vorgestellt. Die sieht vor, den Konzern unter Führung von Jaguar-Land-Rover (JLR)-CEO Thierry Bolloré bis 2039 zu einem Null-Emissions-Unternehmen (Zero Carbon Business) zu machen. Jährlich sollen dafür 2,8 Milliarden Euro in Elektrifizierungstechnologien und die Entwicklung von vernetzten Diensten investiert werden...

