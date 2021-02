Der aktuell andauernde Mangel an Halbleiterchips für die Automobilbranche wird derzeit bis in die Tagesnachrichten heiß diskutiert, denn teilweise standen deshalb bei den Automobilherstellern ganze Fertigungslinien still. Anstatt diese Lieferschwierigkeiten politisch zu diskutieren, hat sich all-electronics.de bei Experten erkundigt, wo die technologischen und strategischen Hintergründe für den Chipmangel liegen. Die Antwort ist für die selbstbewusste Automobilbranche nicht durchgehend schmeichelhaft, aber sie legt die Basis zur Lösung des elementaren Versorgungsproblems. Wir sprachen mit Guido ...

Den vollständigen Artikel lesen ...