Wien (www.fondscheck.de) - Historisch tiefe Zinsen und Fragen zu den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie stellen Investoren vor große Herausforderungen, so die Experten von "e-fundresearch.com".Sei es Zeit, die Vermögensaufteilung zu überdenken? Breit diversifizierte Immobilienanlagen würden in diesem Umfeld an Bedeutung gewinnen. Rainer Suter, Co-Head of Core Fund Strategies bei AXA Investment Managers, erläutere in einem Exklusiv-Gastkommentar Lage und Perspektive - und worauf es ankomme. ...

