Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von TUI. Der Touristikkonzern hofft auf eine Erholung des Reisegeschäfts, das Corona-bedingt eingebrochen war. Bei den Verkäufen steht Akasol an 4. Stelle. Der hessische Batteriehersteller soll übernommen werden. Der US-Autozulieferer BorgWarner will das Unternehmen für knapp 730 Millionen Euro kaufen. Den Anteilseignern werden 120 Euro je Aktie geboten.