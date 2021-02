Große Freude beim BVB: Trainer Marco Rose verlässt Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach nach dieser Saison und wechselt zur anderen Borussia aus Dortmund . Das gaben die Gladbacher am Montag bekannt, zuvor hatten die Bild-Zeitung, das Magazin Kicker und die Rheinische Post über den Abschied des Trainers berichtet. Die BVB-Aktie dreht in die Pluszone.Marco Rose verlässt Borussia Mönchengladbach zum Saisonende. Das gaben die Fohlen am Montagnachmittag in einer Pressemitteilung bekannt. Wie ...

