DJ EANS-DD: voestalpine AG / Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

=------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Franz Rotter (Natürliche Person) =------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist Person mit Führungsaufgaben Funktion: Vorstand =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: voestalpine AG LEI: 5299 00ZA XBMQ DIWP NR72 =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000937503 Beschreibung des Finanzinstruments: Aktie Geschäftsart: Kauf Datum: 12.02.2021; UTC+01:00 Handelsplatz: Wiener Börse AG, XWBO Währung: Euro Preis Volumen 30,77 937 30,74 330 30,76 201 30,73 141 30,74 125 30,77 89 30,76 88 30,75 88 30,75 1 Gesamtvolumen: 2.000 Gesamtpreis: 61.516,04 Durchschnittspreis: 30,75802 =------------------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: Peter Fleischer Head of Investor Relations Tel.: +43/50304/15-9949 Fax: +43/50304/55-5581 mailto:peter.fleischer@voestalpine.com http://www.voestalpine.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

