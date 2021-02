Mainz (ots) -Dienstag, 16. Februar 2021, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Carsten RügerGast: Tim Oliver Schultz, SchauspielerFolgen der Pandemie für Kinder - Talk mit einer KinderärztinKochen live: Piadina - Der "italienische Döner"Hautpflege im Winter - Tipps vom HautarztRindergulasch - Rezept von Armin RoßmeierDienstag, 16. Februar 2021, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Sandra Maria GronewaldVerkehrsunfalldienst - Unterwegs bei Eis und SchneeExpedition: Berlin-Charlottenburg - Helfen und anderen Gutes tunPianist für Paviane und Pinguine - Konzert im ZooDienstag, 16. Februar 2021, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagDer Traum vom Auswandern: Sansibar - Deutsche Ärztin auf SansibarDienstag, 16. Februar 2021, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbIrina Shayk modisch unterwegs - Die besten Looks des ModelsBaptiste Giabiconi über Lagerfeld - Model schreibt Buch "Karl und ich"Dienstag, 16. Februar 2021, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtShutdown ohne Ende? - Wie Corona Existenzen bedrohtMit der "Bazooka" hatte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zu Beginn der Corona-Pandemie versprochen, Hilfsgelder an Unternehmen zu verteilen, um diese vor dem wirtschaftlichen Virustod zu schützen. Nach einem Jahr scheint das Versprechen nicht eingelöst.Von den beantragten November- und Dezemberhilfen wurden bislang weniger als die Hälfte ausgezahlt, immer mehr Unternehmer und Selbstständige stehen vor dem wirtschaftlichen Aus. Die Oppositionsparteien nehmen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ins Visier, doch auch aus den Reihen der SPD wird Kritik laut.Das ZDF-Magazin "Frontal 21" trifft betroffene Unternehmer und fragt die Politik: Wer trägt die Verantwortung?Welpenhandel in der Pandemie - Wie Corona Tierleid verschärftIn der Corona-Pandemie boomt der illegale Handel mit Welpen. Es ist ein Millionengeschäft auf Kosten der Tiere. Wenn die Hunde verkauft werden, sind sie häufig viel zu jung, unterernährt und nicht geimpft.Auf den Online-Plattformen werden die Welpen für horrendes Geld angeboten und meist von ahnungslosen Hundeliebhabern gekauft. Doch damit unterstützen sie eine organisierte Welpenmafia, die in Osteuropa unter grausamen Bedingungen massenhaft Hundebabys "produziert". Die Tiere werden dann oft halb tot zu ihrem neuen Zuhause transportiert. Gerade jetzt, im Corona-Shutdown, scheint das Geschäft mit jungen Hunden besonders lukrativ, weil mehr Menschen nach einem Haustier suchen."Frontal 21" berichtet, wie der Welpenhandel in der Corona-Pandemie Tierleid verschärft.Verdrängte Mieter - Umwandlung von Wohnungen in EigentumUnzählige Mietwohnungen werden in Deutschland jährlich in Eigentum umgewandelt. Das will die Bundesregierung in Zukunft per Gesetz erschweren. Demnach sollen Kommunen künftig in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen zustimmen müssen. Doch der Gesetzentwurf von Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) stößt innerhalb der Union auf Widerstand."Frontal 21" über verdrängte Mieter und ein Gesetz, das auf der Kippe steht.Mordanschlag in Dresden - Radikale Islamisten und SchwulenhassMitten in Dresden greift ein Attentäter im Oktober 2020 ein schwules Paar mit einem Messer an. Der 55-jährige Thomas L. stirbt, sein Lebenspartner überlebt schwer verletzt. Jetzt hat die Bundesanwaltschaft Anklage erhoben: Sie wirft Abdullah H. Mord, versuchten Mord und schwere Körperverletzung vor. Der 21-jährige mutmaßliche Täter stand als islamistischer Gefährder bereits unter Beobachtung der sächsischen Behörden. Er soll die beiden Opfer als schwules Paar wahrgenommen und sie "als Repräsentanten einer von ihm als 'ungläubig' abgelehnten freiheitlichen Gesellschaft auslöschen" haben wollen, so die Bundesanwaltschaft."Frontal 21" über homo- und transphobe Hasskriminalität radikaler Islamisten.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4838987