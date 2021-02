NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler vor finalen Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Er rechne bei dem Autobauer mit zuversichtlichen Zielsetzungen für 2021, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Montag vorliegenden Studie. Der nach wie vor niedrige Kurs der Daimler-Aktie überrasche ihn. Anleger ignorierten so die Tatsache, dass der in den Unternehmensteilen steckende Wert jetzt erst richtig zur Geltung kommt./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2021 / 14:05 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

