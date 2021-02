Neue weltweite "Reimagine"-Strategie für das britische Unternehmen unter der Leitung von Chief Executive Officer Thierry Bolloré angekündigt

Nachhaltigkeit im Blick: moderner Luxus, einzigartige Kundenerlebnisse und gesellschaftliche Verantwortung neu interpretiert

Jaguar Land Rover begibt sich auf einen nachhaltigen Weg, um bis 2039 zu einem Null-Emissions-Unternehmen zu werden

Jaguar neu interpretiert: Ab 2025 ist Jaguar eine rein elektrische Luxusmarke, um das einzigartige Potenzial zu nutzen

In den kommenden fünf Jahren bringt Land Rover sechs rein elektrisch angetriebene Modelle auf den Markt und stärkt so seine Stellung als weltweit führender Anbieter von luxuriösen SUVs

Bis zum Ende des Jahrzehnts wird für alle Modellreihen von Jaguar Land Rover eine rein elektrische Variante verfügbar sein erstes reines E-Modell von Land Rover kommt 2024

Brennstoffzellen-Antriebe mit sauberem Wasserstoff befinden sich in der Entwicklung, um für eine künftige Nachfrage gerüstet zu sein

Optimierte Unternehmensstruktur soll Jaguar Land Rover agiler und effizienter machen

Globales Produktions- und Montagenetz bleibt erhalten mit neuem Zuschnitt, neuer Ausrichtung und reorganisiert

Kooperationen und Wissensaustausch mit Branchenführern, insbesondere innerhalb der Tata Gruppe, ermöglichen es dem Unternehmen, Synergien in den Bereichen saubere Energie, vernetzte Dienstleistungen und Daten- und Softwareentwicklung zu nutzen

Jaguar Land Rover will eine zweistellige EBIT-Marge und einen positiven Cashflow erreichen bis 2025 strebt das Unternehmen positive Werte bei den Nettoverbindlichkeiten an sowie einen Wertschöpfungsansatz, der Qualität und die Maxime "Gewinn vor Umsatz" in den Mittelpunkt stellt

Vision von modernem Luxus und einzigartigem Design

Jaguar Land Rover wird mit seinen beiden individuellen britischen Marken die Zukunft des modernen Luxus mit einzigartigem Design neu definieren.

Mit dem Faktor echter Nachhaltigkeit wird Jaguar Land Rover sich weltweit noch stärker als agiler Anbieter von begehrten Luxusautomobilen und außergewöhnlichen Dienstleistungen für besonders anspruchsvolle Kunden positionieren. Die Strategie wird neue Maßstäbe für ein Luxusunternehmen im Hinblick auf die Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft setzen.

"Jaguar Land Rover ist einzigartig in der globalen Autoindustrie: Hier treffen Designer unvergleichlicher Modelle mit einem hohen Verständnis für die künftigen Luxuserwartungen der Kunden auf starke emotionale Markenwerte, einen Geist von Britishness auf direkten Zugang zu Global Playern bei Technologie und Nachhaltigkeit in der gesamten Tata Gruppe."

Wir nutzen diese Voraussetzungen jetzt, um unser Geschäft, die beiden Marken und das Kundenerlebnis von morgen neu zu definieren. Die Reimagine-Strategie ermöglicht uns wie nie zuvor, unsere Einzigartigkeit herauszustreichen und zu stärken. Gemeinsam können wir eine noch nachhaltigere und positivere Wirkung auf die Welt um uns herum erzielen", sagte Bolloré.

Zwei unverwechselbare moderne Luxusmarken mit Fokus auf Nachhaltigkeit

Den Kern der "Reimagine"-Strategie bildet die Elektrifizierung der beiden Marken Land Rover und Jaguar auf separaten Architekturen sowie mit eigenständigen, klar differenzierten Persönlichkeiten.

In einem Land Rover bildet das Abenteuer die Verbindung zwischen Fahrzeug und Fahrer. Land Rover hilft den Menschen mit "Above and Beyond" wahrlich bei der Überwindung von Grenzen und beschreitet dazu neue Wege, stellt sich neuen Herausforderungen und begnügt sich nicht mit dem Erwarteten. Land Rover wird in den kommenden fünf Jahren Zuwachs durch insgesamt sechs rein elektrisch angetriebene Modelle erhalten und damit seine Position als weltweit führender Anbieter luxuriöser SUVs untermauern mit den drei Modellfamilien Range Rover, Discovery und Defender. Die erste vollelektrische Variante soll 2024 auf dem Markt erscheinen.

Jaguar wiederum wird bis zur Mitte des Jahrzehnts eine Renaissance erleben: als rein elektrische Luxusmarke mit einem begeisternden neuen Portfolio, das emotional ansprechendes Design und fortschrittliche Technologien vereint. Jaguar wird den Kunden durch unübertroffen schöne Fahrerlebnisse einzigartige und belohnende Momente geben und damit das Leben außergewöhnlich machen. Zum neuen Angebot kann auch ein Modell mit dem Namen Jaguar XJ gehören das aktuell geplante XJ Nachfolgemodell gehört allerdings nicht zu dieser Riege, da die Marke ihr einzigartiges Potenzial nutzen möchte.

Bis 2030 plant Jaguar Land Rover, jede Baureihe mit vollelektrischen Antrieben anzubieten. Dann sollen 100 Prozent der Jaguar Verkäufe und 60 Prozent des Land Rover Absatzes auf rein elektrisch angetriebene Modelle ohne Auspuffemissionen entfallen.

Jaguar Land Rover strebt an, bis 2039 in seinen Produkten und Standorten sowie in der Lieferkette komplett ohne Kohlendioxidemissionen auszukommen. Teil dieses Plans sind auch Brennstoffzellenantriebe mit sauberem Wasserstoff, deren Verbreitung vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Weltwirtschaft erwartet wird. Hier laufen die Entwicklungen bereits, gestützt von einem langfristig angelegten Investitionsprogramm innerhalb der kommenden zwölf Monate werden erste Prototypen mit Brennstoffzelle zur Erprobung auf britischen Straßen rollen.

Für den Erfolg der "Reimagine"-Strategie spielt der Faktor Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle: Jaguar Land Rover will im Luxussegment neue Maßstäbe im Hinblick auf Ökologie und gesellschaftliche Verantwortung setzen. Ein neu gegründetes Kernteam soll bahnbrechende Innovationen in den Feldern Materialwirtschaft, Technologien, Produktion, Service und Kreislaufwirtschaft entwickeln und implementieren.

Rund 2,5 Milliarden Pfund Sterling (zirka 2,8 Milliarden Euro) wird Jaguar Land Rover jährlich in Elektrifizierungstechnologien und die Entwicklung vernetzter Dienste für ein besseres Reise- und Erlebnisgefühl der Kunden investieren. Dazu zählen auch datenzentrierte Technologien zur Optimierung der Fahrzeugnutzung.

Bewährte Dienste wie das flexible Abonnementmodell PIVOTAL (das im Geschäftsjahr Zuwächse von 750 verzeichnet), das gemeinsam mit InMotion entwickelt wurde, dem Tochterunternehmen und Investor-Arm von Jaguar Land Rover, werden nach der erfolgreichen Einführung im Vereinigten Königreich nun auf andere Märkte ausgeweitet.

Qualität und Effizienz

Mit "Reimagine" wird sich Jaguar Land Rover neu aufstellen, neu organisieren und neu ausrichten. Damit will das Unternehmen in Bezug auf Qualität und Effizienz zur neuen Richtgröße im Luxussektor werden.

Im Zentrum dieser Strategie steht eine neue Architektur, um klar differenzierte Persönlichkeiten für die beiden Marken zu etablieren.

Land Rover wird die neue flexible modulare Längsarchitektur (Flex Modular Longitudinal Architecture, MLA) einsetzen. Sie ermöglicht die Kombination sowohl mit elektrifizierten Verbrennungsmotoren als auch mit vollelektrischen Antrieben bei der künftigen Entwicklung der Modelle. Die modulare elektrische Architektur EMA (Electric Modular Architecture) erlaubt daneben gleichfalls die Nutzung mit der Kombination Elektro- und Verbrennungsmotor.

Künftige Jaguar Modelle werden ausschließlich die Elektroarchitektur nutzen.

"Reimagine" soll weiterhin der Übersichtlichkeit und Vereinfachung dienen. Die Zahl der Plattformen und Modelle, die in den einzelnen Werken vom Band laufen, wird konsolidiert. Damit will Jaguar Land Rover im Luxussegment neue Standards im Hinblick auf Effizienz, Skalierbarkeit und Qualität etablieren. Dieser Ansatz soll dazu beitragen, die Beschaffung zu rationalisieren und Investitionen in lokale Lieferketten zu beschleunigen.

Aufseiten der Produktion bedeutet dies für Jaguar Land Rover, dass sämtliche Werke im Vereinigten Königreich und weltweit erhalten bleiben. Das Werk Solihull in den West Midlands wird dabei nicht nur die Heimat der MLA-Architektur sein, sondern auch der fortschrittlichen rein elektrischen Jaguar Plattform.

Bei der Neudefinition des modernen Luxus spielen für Jaguar Land Rover wichtige Partner eine entscheidende Rolle etwa Gewerkschaften, Autohandel und Zulieferer. Ihre Bedeutung soll im Ökosystem des Unternehmens weiter zunehmen.

"Refocus" soll Agilität erhöhen

Wie die jüngsten Finanzergebnisse belegen, verfügt Jaguar Land Rover über ein solides Fundament, um sein Geschäft nachhaltig und robust für Kunden, Partner, Mitarbeiter, Aktionäre und Umwelt zu gestalten.

Antriebsfeder dieser Transformation ist das kürzlich angelaufene "Refocus"-Programm, das aus bestehenden Initiativen wie "Charge+" und neuen, funktionsübergreifenden Aktivitäten besteht.

Zur "Reimagine"-Strategie gehört, Jaguar Land Rover neu zuzuschneiden, neu auszurichten und neu zu organisieren, um das Unternehmen agiler zu machen. Flachere Strukturen sollen die Mitarbeiter befähigen, schneller und zielorientierter zu arbeiten und zu entscheiden.

Um diese Effizienz zu beschleunigen, wird das Unternehmen seine nicht-produzierende Infrastruktur im Vereinigten Königreich erheblich reduzieren und rationalisieren. Dabei wird Gaydon zum neuen Headquarter. Dort werden der Vorstand und andere wichtige Managementfunktionen zusammengeführt, um eine reibungslose Zusammenarbeit und agile Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

An die Spitze mit der Tata Gruppe

Damit die Vision einer modernen Luxus-Mobilität Realität werden kann, plant das Unternehmen eine noch intensivere Zusammenarbeit und einen vertieften Wissenstransfer mit Unternehmen der Tata Gruppe. Ziel ist es, noch stärker auf Nachhaltigkeit und Emissionssenkung zu setzen und das Best-Practice-Prinzip bei Zukunftstechnologien, Daten- und Software-Entwicklung zu nutzen.

"Innerhalb unseres Unternehmens besitzen wir alle Erfolgsvoraussetzungen. Das ist eine einmalige Gelegenheit", so Bolloré. "Andere müssen sich auf externe Partnerschaften oder Kompromisse verlassen. Wir dagegen besitzen direkten Zugang, der es uns erlaubt, schnell und mit Selbstvertrauen die Zukunft anzugehen."

Vor diesem Hintergrund sieht sich Jaguar Land Rover auf dem Weg, eine zweistellige EBIT-Marge und einen positiven Cashflow zu erreichen bis 2025 strebt das Unternehmen positive Werte bei den Nettoverbindlichkeiten an.

Langfristig will Jaguar Land Rover einer der profitabelsten Luxusanbieter weltweit werden.

Chandrasekaran, Vorsitzender von Tata Sons, Tata Motors und Jaguar Land Rover Automotive plc, kommentierte: "Die Reimagine-Strategie steht vollkommen im Einklang mit den Visionen und Nachhaltigkeitsprioritäten der gesamten Tata Gruppe. Reimagine wird Jaguar Land Rover auf die Überholspur bringen. Gemeinsam werden wir Jaguar befähigen, sein komplettes Potenzial auszuschöpfen und zugleich die zeitlose Attraktivität von Land Rover stärken. Wir werden zusammen daran arbeiten, dass wir uns zu einem wirklich verantwortungsvollen Unternehmen entwickeln: für unsere Kunden, für die Gesellschaft und den Planeten."

Bolloré schloss mit den Worten: "Als Unternehmen stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt. Wir können und wir werden viel schneller agieren mit dem klaren Ziel, modernen Luxus nicht nur neu zu definieren, sondern ihn für die zwei unverwechselbaren Marken zu realisieren. Es sind Marken, die jeweils ein emotional einzigartiges Design präsentieren; es sind, wenn Sie so wollen, Kunstwerke. Aber alle Modelle bieten vernetzte Technologien und nachhaltige Materialien, die für unsere Kunden neue Standards setzen. Reimagine erfindet modernen Luxus und einzigartiges Design neu."

