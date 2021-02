DJ Altmaier: Werden WTO-Generälin "mit aller Kraft" unterstützen

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat ihre Glückwünsche an die neue Generaldirektorin der Welthandelsorganisation (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala, mit der Hoffnung auf weitere Reformschritte in Genf verbunden. "Frau Dr. Okonjo-Iweala übernimmt Ihr Amt in einer schwierigen Zeit, die mit großen globalen Herausforderungen verbunden ist", erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) anlässlich der Benennung der 66-jährigen nigerianischen Ökonomin. "Wir werden die neue Generaldirektorin mit aller Kraft dabei unterstützen, die WTO wieder in erfolgreichere Gewässer lenken zu können."

Zuvor hatte der Rat der Mitgliedsländer Okonjo-Iweala einstimmig für das Spitzenamt ab 1. März ernannt. Die USA unter Donald Trump hatten nicht nur diese Personalie, sondern auch die Ernennung neuer Berufungsrichter bei der WTO blockiert. Damit konnte sich die Organisation seit Jahren nicht um die Schlichtung von Handelsstreitigkeiten zwischen ihren Mitgliedern kümmern. Trumps Nachfolger Joe Biden gab nun grünes Licht für die Personalie Ngozi Okonjo-Iweala.

Altmaier betonte, die neue WTO-Generaldirektorin bringe viel Erfahrung mit. Sie habe bereits erfolgreich bewiesen, "dass sie internationale Organisationen mit einer Vielzahl von Mitgliedern mit unterschiedlichen Interessen führen kann". Okonjo-Iweala war nigerianische Finanzministerin, Nummer zwei bei der Weltbank und zuletzt Aufsichtsratsvorsitzende bei der internationalen Impfstoff-Allianz Gavi. Sie wird für viereinhalb Jahre als erste Frau und erste Persönlichkeit aus Afrika an der Spitze der WTO stehen.

