Mit Kursanstiegen im hohen zwei- beziehungsweise niedrigen dreistelligen Prozentbereich haben die IPOs von Airbnb und Doordash viel Aufmerksamkeit auf Börsengänge gelenkt. Anleger müssen jedoch nicht gleich am ersten Handelstag dabei sein, um sich eine Top-Performance zu sichern. Drei Empfehlungen von DER AKTIONÄR, die seit ihren IPOs satt im Plus liegen.Schon der Börsengang von Exasol war besonders. Das Nürnberger Unternehmen war 2020 das erste, für das an der Frankfurter Börse die Glocke läutete. ...

