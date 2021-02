Anhaltend starke Performance in den Mogo-Märkten aufgrund der Erholung von der Pandemie und keine Auswirkungen der zweiten Covid-19-Welle. Operative Highlights Erfolgreiche Veräußerung der Aktivitäten in Nord-Mazedonien, die seit Beginn der Pandemie auf Eis gelegt waren Stabiler Emissionssaldo im 4. Quartal trotz strengerer Restriktionen; Anteil der produktiven Kredite an Selbstständige wächst weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...