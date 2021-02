Stuttgart (ots) - Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Impf-ReiseangebotenPieks on the beach? Im Ausland Urlaub machen und sichzwischen Pool und Strand impfen zu lassen - an den Warteschlangen und strengenKriterien zuhause vorbei: Noch sind die All-inclusive-Pläne manch einesTourismusunternehmens wohl nicht mehr als ein touristischer Impf-Gag. Ob Kubaoder Israel: Solange die Bevölkerung nicht ausreichend geimpft ist, wird eskein Sommer-Impfspecial für die Tourismusunternehmen geben. Ob es danachoffiziell dazu kommt, ist im Augenblick zumindest wenig wahrscheinlich. Nochhat die Pandemie alles so gefährlich stark im Griff, dass man bei den meistenKunden mehr mit grenzenlosem Anstand als mit unmoralischen Anreizen punktenkann.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/4839051