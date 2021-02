Borg Warner Inc. (US0997241064) und die Akasol AG (DE000A2JNWZ9) verkündeten am frühen Montagmorgen ein Business Combination Agreement unterzeichnet zu haben.Borg Warner Inc. ist ein amerikanischer Automobilzulieferer, der global hochindustrielle Bauteile für Antriebe herstellt und vertreibt. Die Akasol AG betreibt 2 Fabriken in Darmstadt und Langen und entwickelt Hochleistungsbatteriesysteme für unterschiedliche Anwendungen. Das Geschäftsfeld von Akasol ist unterteilt in den On- und den Off-Highway Bereich. Der On-Highway Bereich produziert unter anderem für Busse, Nutzfahrzeuge und die Automobilindustrie, während der Off-Highway Bereich sich auf Schienenfahrzeuge, maritime Anwendungen und Industriefahrzeuge spezialisiert hat.

