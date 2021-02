MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Lanxess angesichts eines Zukaufs in den USA von "Add" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 70 auf 75 Euro angehoben. Die Übernahme von Emerald Kalama Chemicals ergänze schön das Geschäft mit Spezialchemikalien für Desinfektions- und Konservierungsmittel, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Geschäft dürfte sich schon im Jahr Eins nach der Übernahme vorteilhaft auswirken./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2021 / 05:17 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

