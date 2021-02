DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: An den Börsen in Hongkong, China ruhte das Geschäft wegen der Neujahrsfeierlichkeiten. In den USA ruht das Geschäft wegen des Presidents' Day.

DIENSTAG: In China wird wegen der Neujahrsfeierlichkeiten weiter nicht gehandelt.

AKTIENMÄRKTE (18.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.734,20 +1,04% +5,11% Stoxx50 3.247,40 +1,13% +4,48% DAX 14.109,48 +0,42% +2,85% FTSE 6.756,11 +2,52% +2,00% CAC 5.786,25 +1,45% +4,23% DJIA 31.458,40 +0,09% +2,78% S&P-500 3.934,83 +0,47% +4,76% Nasdaq-Comp. 14.095,47 +0,50% +9,37% Nasdaq-100 13.807,70 +0,53% +7,13% Nikkei-225 30.084,15 +1,91% +9,62% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 175,23 -57

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,22 59,47 +1,3% 0,75 +23,8% Brent/ICE 63,30 62,43 +1,4% 0,87 +22,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.820,53 1.824,00 -0,2% -3,47 -4,1% Silber (Spot) 27,63 27,35 +1,0% +0,27 +4,7% Platin (Spot) 1.304,20 1.252,00 +4,2% +52,20 +21,9% Kupfer-Future 3,83 3,79 +1,0% +0,04 +8,7%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fest - Eur"Der Optimismus ist weiterhin groß, und die deutlich sinkenden Covid-19 Fallzahlen befeuern ihn zusätzlich", so Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. Für Rohstoffaktien ging es um 4 Prozent nach oben, für Ölaktien ebenfalls um 4 Prozent. Da Banken von der steileren Zinskurve profitieren, legte auch ihr Index mit einem Plus von 3,1 Prozent deutlich zu. Vivendi will sein Musik-Geschäft an die Börse bringen. Die Aktien haussierten mit plus 19,6 Prozent. Für Bollore ging es um 14,6 Prozent nach oben. Das Unternehmen ist Großaktionär bei Vivendi und profitiert damit stark von der angekündigten Ausschüttung. Prosieben lagen mit plus 2,2 Prozent gut im Markt. Laut dem Manager Magazin soll Zalando Interesse an einer Übernahme der Prosieben-Tochter Flaconi haben. Damit würde Zalando (plus 1,7 Prozent) das Kosmetik-Geschäft stärken. Lanxess (plus 4,2 Prozent) übernimmt den US-Wettbewerber Emerald Kalama Chemical. An der Börse wurde die Übernahme positiv gesehen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:45 Uhr Fr, 18:21 % YTD EUR/USD 1,2137 +0,10% 1,2137 1,2127 -0,6% EUR/JPY 127,86 +0,45% 127,60 127,24 +1,4% EUR/CHF 1,0801 -0,09% 1,0820 1,0806 -0,1% EUR/GBP 0,8720 -0,33% 0,8737 0,8750 -2,4% USD/JPY 105,35 +0,35% 105,13 104,92 +2,0% GBP/USD 1,3919 +0,44% 1,3892 1,3860 +1,9% USD/CNH (Offshore) 6,4034 -0,28% 6,4052 6,4209 -1,5% Bitcoin BTC/USD 48.461,00 -1,34% 46.945,00 47.865,50 +66,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Freundlich - Die Akteure an den ostasiatischen Aktienmärkten und in Australien setzen weiter auf die neue US-Regierung unter Joe Biden und ein Billionen-Dollar-Maßnahmenpaket für die US-Wirtschaft. Für gute Laune sorgte daneben, dass die Corona-Pandemie - gemessen an den Fallzahlen - weiter abzuebben scheint. Konjunkturseitig spielten ein stärker als erwartet ausgefallenes japanisches Wirtschaftswachstum und unternehmensseitig verbesserte Gewinnausblicke den Optimisten an der Börse in die Karten. Zu den Unternehmen in Japan, die ihren Gewinnausblick angehoben haben, weil sie sich nach der Pandemie-Krise kräftig erholen, gehört nun auch Olympus. Die Aktie machte einen Satz um 12,2 Prozent nach oben. Dai-ichi Life (+3,2%) hat den Ausblick ebenfalls angehoben dank eines lukrativen Anteilsverkaufs. In Seoul gewann das Indexschwergewicht Samsung Electronics 3,2 Prozent. Die Aktie von Samsung Heavy Industries stieg um 2,9 Prozent, befeuert von einem neuen Auftrag für den Schiffbauer. SK Innovation (-4,2%) fielen dagegen zurück, nachdem ein US-Gericht vergangene Woche in einem Streit um gestohlene Geschäftsgeheimnisse gegen SK und für den Batteriehersteller LG Chem (+3,1%) geurteilt hat.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Marco Rose wird ab Herbst Cheftrainer von Borussia Dortmund

Borussia Dortmund wird Marco Rose ab der nächsten Saison 2021/22 als neuen Cheftrainer engagieren. Der 44-Jährige, der bislang den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach trainiert, habe eine entsprechende Zusage gegeben, teilte die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA mit.

FMS Wertmanagement verkauft Depfa Bank an Bawag

FMS Wertmanagement (FMS-WM), die Abwicklungsanstalt des Bundes, verkauft ihre 100-prozentige Beteiligung an der irischen Depfa Bank plc an die österreichische BAWAG P.S.K. AG. Einen entsprechenden Beschluss habe der Vorstand der FMS-WM getroffen, der FMS-Verwaltungsrat und die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA) hätten dem zugestimmt.

Lanxess-CEO plant weitere Zukäufe

Der Kölner Spezialchemiekonzern Lanxess will auch in der Corona-Pandemie zukaufen. "Nachdem wir uns von Massengeschäften getrennt haben, sind wir 2021 ganz klar in einer Phase des anorganischen Wachstums", sagte Konzernchef Matthias Zachert dem Kölner Stadt-Anzeiger laut Vorabmeldung. Es stünden "weiter mehr als eine Milliarde Euro für Übernahmen zur Verfügung". Erst am Wochenende hatte Lanxess den dritten Zukauf innerhalb eines Monats angekündigt - bei dem Deal mit der US-Firma Emerald Kalama Chemical handelt es sich zugleich um den größten der Unternehmensgeschichte.

PNE übertrifft beim EBITDA die Prognose für 2020

Der Windpark-Projektierer PNE hat im vergangenen Jahr vor Abschreibungen mehr verdient als prognostiziert. Nach vorläufigen Zahlen wird sich das EBITDA zwischen 24 und 28 Millionen Euro belaufen und damit deutlich oberhalb der angepeilten Spanne von 15 bis 20 Millionen Euro, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens aus Cuxhaven.

Zalando greift nach Onlineparfümerie Flaconi - Bericht

Der Mode- und Kosmetik-Online-Marktplatz Zalando greift einem Medienbericht zufolge nach der Online-Parfümerie Flaconi. Dies berichtet das Manager Magazin mit Berufung auf "mehrere Insider". Auch die Kosmetikkette Douglas sowie der zum französischen Luxuskonglomerat LVMH gehörende Parfümhändler Sephora seien an der Beteiligung von Prosiebensat.1 interessiert. Wie das Manager Magazin schreibt, wollten sich ProsiebenSat.1 und Zalando dem Manager Magazin gegenüber nicht zu den Gesprächen äußern.

Suez stellt Antrag auf Rücknahme der Offerte von Veolia - Kreise

Der Streit um die Übernahme des französischen Abfallkonzerns Suez durch den Konkurrenten Veolia geht vor Gericht in die nächste Runde. Suez habe beantragt, dass das Gericht die Veolia Environnement SA anweist, ihr Übernahmeangebot zurückzuziehen, sagte eine mit Angelegenheit vertraute Person. Der Antrag sei am Dienstag Gegenstand einer Anhörung vor dem Gericht in Nanterre.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2021 12:17 ET (17:17 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.