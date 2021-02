Wachstumshoffnungen und erfreuliche Unternehmensnachrichten haben dem deutschen Aktienmarkt am Montag Gewinne beschert. Dabei spielte die Musik hauptsächlich in der zweiten Reihe. So war der MDAX auf ein Rekordhoch geklettert und schloss 0,95 Prozent höher bei 32.905,80 Punkten. Der Leitindex DAX legte lediglich um 0,42 Prozent auf 14.109,48 Punkte zu."Die aktuelle Stärke der Aktienmärkte rührt vor allem daher, dass die weniger kapitalisierten Aktien aus der zweiten und dritten Reihe überdurchschnittlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...