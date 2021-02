Der Deutsche Aktienmarkt hat sein Rekordlevel im Visier. So konnte der DAX am US-Feiertag fester notieren. Wie verlief der Handelstag? Dies erfahren Sie in Ihrem LS-X-Marktbericht vom 15.02.2021. DAX stabil über der 14.000 Der Schwung vom Freitag konnte in die neue Woche mitgenommen werden. In der Vorbörse stand der Index bereits auf einem neuen Allzeithoch - im XETRA-Handel wurde ihm dies verwehrt. Darüber sprach Andreas Bernstein in diesem Video ...

