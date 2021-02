Halle/MZ (ots) - Die Politik hat großspurig schnelle und unbürokratische Hilfe angekündigt - und dann nicht geliefert. "Es wurde eine Bazooka versprochen, aber aktuell ist es noch eine Steinschleuder ohne Stein", soll Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei der Ministerpräsidentenkonferenz gepoltert haben. Viele in der Wirtschaft empfinden das genauso. Die Unternehmer sehen die Milliardensummen in den Rettungsplänen der Politik - und sie wundern sich, wie wenig davon und wie langsam das Geld auf ihren Geschäftskonten ankommt. Angesichts der wegbrechenden Umsätze und der weiterlaufenden Fixkosten sind die finanziellen Reserven schnell aufgezehrt - schon jetzt sehen sich viele Firmen in ihrer Existenz bedroht.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/4839186

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de