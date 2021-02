DJ Altmaier will Streit von Autoindustrie und Versorgern schlichten

BERLIN (Dow Jones)--Im Streit zwischen der Autoindustrie und den Energieversorgern um Zwangsabschaltungen für E-Auto-Ladesäulen wird es am Freitag ein Spitzentreffen mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) geben. Entsprechende Informationen des Tagesspiegel wurden Dow Jones Newswires aus dem Kreis der Beteiligten bestätigt. Der Termin ist nicht-öffentlich und soll zur Mittagszeit stattfinden.

Kern des Streits ist die Forderung der Energiewirtschaft nach einer sogenannten "Spitzenglättung". Wenn in verbrauchsstarken Zeiten eine Überlastung des Netzes droht, wollen Versorger den Besitzern von Elektroautos Zwangsladepausen von bis zu zwei Stunden Dauer täglich verordnen dürfen. In einem Referentenentwurf für das sogenannte Steuerbare-Verbrauchseinrichtungen-Gesetz ist dies vorgesehen. Auch Wärmepumpen und Nachtspeicherheizungen könnte so ferngesteuert der Strom abgedreht werden.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) lehnte die Pläne jedoch strikt ab. Er warnt, dass dies den Markthochlauf der Elektromobilität behindern könne.

Altmaier hatte den Gesetzentwurf nach der Kritik der Fahrzeughersteller Mitte Januar überraschend zurückgezogen und einen neuen Vorschlag angekündigt. Er lege "größten Wert darauf, dass der Hochlauf der Elektromobilität schnell und für alle Beteiligten verlässlich erfolgt", hatte eine Ministeriumssprecherin erklärt.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/rio

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2021 12:46 ET (17:46 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.