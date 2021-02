Der amerikanische Autozulieferer BorgWarner plant, den Batteriehersteller Akaso für fast 730 Millionen Euro zu übernehmen. Die Akasol-Aktie startet den Kursturbo! Derzeit ist ein regelrechter Trend bei bekannten Lkw-Herstellern wie MAN und Scania erkennbar. Sie wollen grüner werden. Dafür sollen nun Elektro- und Wasserstoffantriebe her, um die alten Verbrennungsmotoren zu ersetzen. Dies spielt Akasol in die Karten, denn so wurde wohl der US- Automobilzulieferer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...