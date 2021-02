Der weltweite Düngemittelmarkt verzeichnet traditionell sehr starke Preisschwankungen. Diese Volatilität bekam auch in den vergangenen Jahren die K+S AG (ISIN: DE000KSAG888; WKN: KSAG88) zu spüren, die unter den niedrigen Preisen für Kalium- und Magnesiumdünger litt. Allerdings zeichnen sich jetzt auch im Düngemittelmittelsektor immer konkreter deutliche Preiserhöhungen ab, was die K+S-Aktie nach einem langen Schattendasein auch wieder für Investoren attraktiv macht. Obwohl sich der Titel ausgehend von seinem Zwölfmonatstief, das am 16. März 2000 bei 4,50 Euro markiert wurde, bereits wieder mehr als verdoppelt hat, ist das Erholungspotenzial bei dem Papier bei Weitem noch nicht ausgeschöpft.Wie gut die Aussichten auf dem Düngemittelmarkt sind, wurde zuletzt durch die Pläne des Wettbewerbers Intrepid Potash (ISIN: US46121Y2019; WKN: A2QA6B) deutlich, der erst kürzlich ankündigte, seine Preise für Kaliumcarbonat-Dünger, auch umgangssprachlich Pottasche genannt, pauschal um 50 US-Dollar je Tonne zu erhöhen. Anfang des Monats teilte K+S bereits mit, dass aufgrund einer sehr guten Nachfrage nach Kali bis auf weiteres kein Dünger mehr nach Indien geliefert werden kann, da die vereinbarten Preise deutlich unter dem Niveau liegen, was auf den weltweiten Exportmärkten realisiert werden kann.

