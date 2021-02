Im Jahr 2020 haben deutsche Datenschutzbehörden so viele Bußgelder wegen DSGVO-Verstößen verhängt wie noch nie. Die mit Abstand höchste Strafe fasste H&M ab - über 35 Millionen Euro. Der schwedische Modehändler H&M soll an seinem Nürnberger Standort die privaten Lebensumstände Hunderter Mitarbeiter ausgeforscht haben. Das daraufhin im Herbst verhängte Bußgeld wegen Verstößen gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) betrug 35,3 Millionen Euro. Eine so hohe Strafe hatte es in Deutschland bisher nicht gegeben. In Europa musste nur Google - 50 Millionen Euro Bußgeld in...

Den vollständigen Artikel lesen ...