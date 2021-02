Zum Wochenbeginn wächst wieder die Zuversicht. Die Investoren preisen offensichtlich ein Szenario einer stärkeren Konjunkturerholung ein, welche nach den fortschreitenden Impfungen erwartet wird. Der DAX beginnt die Woche mit einem Gewinn von 59,59 Punkten und schließt 0,42 % höher bei 14.109 Punkten.In den USA wird heute nicht gehandelt, allerdings war die Vorlage aus Tokio für den DAX eine Hilfe. Denn so hoch wie heute stand der Nikkei 225 seit August 1990 und damit sein rund 30 Jahren nicht mehr.Im DAX wurde die Gewinnerliste heute von der Deutschen Bank (DE0005140008) angeführt. Die Aktie der größten deutschen Geschäftsbank legte 2,19 % auf 9,177 Euro zu. Die Bank will anscheinend noch in diesem Jahr den Einstieg in das Verwahrgeschäft von Kryptowährungen realisieren, einer "Digital Asset Custody Plattform'.

