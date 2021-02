Der steigende Ölpreis dürfte Autofahrern nach dem Steuerschock vom Jahresanfang anhaltend auf dem Magen schlagen. Ölunternehmen, die gleichzeitig in alternative Energiequellen investieren und dadurch "grüner' werden, finden in dieser Situation allerdings fast einen "sweet Spot'. Dies zeigen heute auch die Aktien von BP (GB0007980591), die in London 6,53 % zulegen. Lightsource BP geht nun den nächsten Schritt in diese Richtung und kauft auf der iberischen Halbinsel zu. Man wird die 845 MW - Anlagen von Iberia Solar übernehmen und damit die Gesamtkapazität in Spanien auf 2,25 GW erhöhen. Andere Marktteilnehmer haben aber vielleicht einfach nur mal auf den Tageschart geschaut und gesehen, dass die Aktie von BP langsam genug korrigiert hat, vor allem angesichts weiter steigender Ölpreise.

