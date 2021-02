Der Hype um GameStop & Co, der durch die Reddit-Community entstanden ist, habe laut zwei Börsenwissenschaftlern die Fehler hervorgehoben, die Händler beim Aktienkauf machen können. Denn in der jüngsten Vergangenheit haben sich die Verwechslungen bei Aktienkäufen gehäuft.? Bei Aktienkäufen kommt es immer häufiger zu Verwechslungen? "Ticker Tape Confusion" und Fehler bei Unternehmensnamen? Nicht nur Anfänger und Privatanleger betroffenDer Handelsrausch um GameStop & Co habe laut den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...