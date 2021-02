MÜNSTER (dpa-AFX) - Der Sparkassenverband Westfalen-Lippe informiert am Dienstag (11.00 Uhr) über das abgelaufene Geschäftsjahr 2020. Per Video-Pressekonferenz erklärt Präsidentin Liane Buchholz, wie sich die Corona-Pandemie auf die Gesamt-Bilanz der 57 Sparkassen in der Region mit mehr als 23 000 Mitarbeitern ausgewirkt hat. Vor einem Jahr hatte sie noch für 2019 von einem anhaltenden Bauboom mit einem Plus der Baudarlehen von 20,6 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro berichtet. Die Gesamtsumme der Kundeneinlagen hatte vor der Pandemie mit 103,6 Milliarden Euro erstmals die Grenze von 100 Milliarden Euro überschritten./lic/DP/zb