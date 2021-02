Medienmitteilung

SHL Telemedicine setzt Strategie um - erweitert Einsatz der SmartHeart-Technologie in den USA - Führungskräfte stosen zu SHL USA hinzu

Andrei Soran, CEO eines Akutkrankenhausnetzwerks mit Krankenhäusern in Kalifornien, Texas und Chicago, wird Verwaltungsrat der US-Tochter von SHL.

Robert Brooks, bis vor kurzem Senior Vice President des amerikanischen Pharma- und Krankenversicherungsnetzwerks CVS Health, wird Senior Advisor.

SHL wird Geschäftsmodell durch strategische Partnerschaften mit führenden Gesundheitsdienstleistern und Versicherern umsetzen. SHL hat bei der FDA die OTC-Zulassung für den SmartHeart für den Einsatz im Direct-to-Consumer-Markt beantragt.

Tel Aviv / Zürich, 16. Februar 2021- SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN) ("SHL" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter und Entwickler innovativer Telemedizinlösungen, hat im Rahmen seiner Strategie, die SmartHeart-Technologie in den USA breiter einzusetzen, Schlüsselpositionen für das US-Geschäft besetzt.

Andrei Soran tritt in den Verwaltungsrat der hundertprozentigen US-Tochtergesellschaft von SHL ein. Soran ist CEO eines Gesundheitssystems mit Krankenhäusern in Kalifornien, Texas und Chicago. Er bringt viel Erfahrung im Management und der Führung von Gesundheitssystemen und Krankenhäusern in den USA sowie von Unternehmen im Bereich medizinischer Geräte und Dienstleistungen mit.

Darüber hinaus stösst Robert Brooks zum SHL US-Team. Brooks war bis vor kurzem Senior Vice President bei CVS Health, einer führenden US-Apothekenkette und Krankenkasse. Brooks verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung im US-amerikanischen Gesundheitssystem, bei Krankenversicherungen und der Entwicklung von Geschäftsmodellen in diesen Bereichen.

Derzeit kommt der SmartHeart in den USA bei Ärzten und Kliniken als auch im häuslichen Umfeld zur Durchführung von 12-Leiter-EKGs zum Einsatz. Im Rahmen der US-Expansion fördert SHL Geschäftsmodelle durch Kooperationen mit führenden strategischen Partnern im Gesundheitswesen, darunter Krankenhausketten, medizinische Zentren und Kliniken sowie Pflegeheime und Einzelhandelsketten. Gleichzeitig arbeitet SHL daran, die OTC-Zulassung für die SmartHeart-Technologie von der FDA zu erhalten, um den direktes Verkauf von SmartHeart an Privatkunden zu ermöglichen, ohne dass ein Rezept erforderlich ist.

Die SmartHeart-Technologie ermöglicht 12-Leiter-EKGs auf Krankenhausniveau an jedem Ort und zu jeder Zeit, ohne die Hilfe von medizinischem Fachpersonal. Das wirtschaftliche Potenzial ist gross. Die kostengünstige, skalierbare Lösung passt zu den neuen Vorschriften, die eine Kostenerstattung für telemedizinische Dienstleistungen vorsehen. Sie bietet ausserdem erhebliche Einsparungen für die angeschlossenen Gesundheitsdienstleister.

Weitere Informationen

Über SHL Telemedicine

