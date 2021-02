DGAP-News: EQS Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

EQS Group AG veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen 2020



16.02.2021 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



EQS Group AG veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen 2020 Sämtliche Jahresziele erreicht

Umsatz wächst um 18 Prozent

EBITDA steigt auf EUR 4,8 Mio. (Vorjahr: EUR 2,5 Mio.)

Neues wiederkehrendes Geschäftsvolumen beträgt EUR 5,3 Mio.

301 SaaS-Neukunden

Ausbau der Präsenz in Europa München - 16.02.2021 Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) hat nach nunmehr vorliegenden vorläufigen, ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz in Höhe von EUR 37,6 Mio. erzielt. Die Steigerung zum Vorjahr beträgt rund 18 Prozent (bereinigt um den Verkauf der ARIVA.DE AG in 2019). Das EBITDA erhöhte sich auf EUR 4,8 Mio. und ist damit fast doppelt so hoch wie im Vorjahr. Für die Kennzahl Neu-ARR, die das vertraglich neu abgeschlossene wiederkehrende Geschäftsvolumen beziffert, errechnet sich ein Volumen von EUR 5,3 Mio. Die Anzahl der SaaS-Neukunden beträgt 301. Während das Wachstum im Bereich COCKPIT-Applikationen erwartungsgemäß verlief, führte die gesteigerte Nachfrage nach Webcasts und das höhere Nachrichtenvolumen zu einem Umsatz am oberen Ende des Planungskorridors. Die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells ist maßgeblich für den Ergebnissprung im Vergleich zum Vorjahr. Für das Geschäftsjahr 2021 strebt die EQS Group AG ein starkes Kundenwachstum und die optimale Positionierung im Bereich Corporate Compliance an. Mit der EU-Richtlinie 2019/1937, welche die verpflichtende Einführung eines internen Meldekanals für Unternehmen vorschreibt, werden sich viele Gesellschaften in der Europäischen Union erstmals mit Compliance-Themen beschäftigen. Die EQS Group AG bereitet sich darauf intensiv vor, um eine hohe Marktdurchdringung zu erreichen. Teil dieser Strategie ist die Eröffnung neuer Standorte in Mailand und Madrid. Die Präsenzen vor Ort schaffen die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, gerade im sensiblen Compliance-Bereich. Die EQS Group AG ist nunmehr in allen attraktiven Märkten der EU vertreten. Die testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 und den Geschäftsbericht publiziert die EQS Group AG am 31. März 2021. An diesem Tag wird auch die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Weitere Hinweise: Unternehmensmitteilungen der EQS Group AG erhalten Sie auch kostenlos und unverzüglich auf ihr mobiles Endgerät: per DGAP News App direkt auf ihre AppleWatch oder das iPhone ( http://newsapp.dgap.de ). Die EQS Group ist ein internationaler Anbieter von regulatorischen Technologien (RegTech) in den Bereichen Corporate Compliance und Investor Relations. Mehrere tausend Unternehmen weltweit schaffen mit der EQS Group Vertrauen, indem sie komplexe Compliance-Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent mit Stakeholdern kommunizieren. Die Produkte der EQS Group sind in der cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Workflows in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Case Management, Richtlinien-Management, Insiderlistenverwaltung und Meldepflichten professionell steuern. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, IR Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation. Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit über 400 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. Kontakt: André Marques CFO Tel.: +4989-444430033 Mob.: +49175-5250009 Email.: andre.marques@eqs.com

16.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de