Die Börsenplätze in China und Taiwan blieben am Dienstag noch geschlossen, aber die restlichen Märkte entwickelten sich sehr positiv. Die Börsen in Australien, Hongkong und Japan verzeichneten starke Kursgewinne. Die Futures übernehmen die positive Stimmung und steigen deutlich während der asiatischen Sitzung. Kurz vor Eröffnung der europäischen Vorbörse liegt der DAX-Future 0,42 % im Plus bei 14.109 Punkten, während der S&P 500 Future weiter um 0,47 % auf 3.934 Punkte steigt und der Nasdaq-Future bei 14.095 Punkten (+0,50 %) gesehen wird.In Abwesenheit der Wall Street entwickelte sich Frankfurt sehr stark am Montag. Alle deutschen Benchmarks konnten sich verbessern, wobei der DAX mit einem Plus von 0,42 % auf 14.109,48 Punkte noch am schwächsten performte. Gefragt waren die Aktien von MTU Aero Engines, die um 2,08 % auf 198,50 Euro stiegen, und der Deutschen Bank, die sich um 2,19 % auf 9,18 Euro verbesserten.

