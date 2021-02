Die negative Nachricht vom vergangenen Sonntag zu einem Corona-Impfstoff von Sanofi (FR0000120578) hatte zum Wochenbeginn zu größeren Wellen in der Nachrichtenwelt geführt. Bereits am späten Sonntagnachmittag veröffentlichte aber das Nachrichtenportal Bloomberg eine Gegendarstellung bzw. Korrektur von Thomas Triomphe, dem Executive Vice President von Sanofi Pasteur, in welcher die Aussagen von Paul Hudson bezüglich des Zeitplans weitestgehend relativiert wurden.

