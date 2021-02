The following instruments on XETRA do have their first trading 16.02.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.02.2021Aktien1 CA01626P3043 Alimentation Couche-Tard Inc.2 JP3130770005 EPS Holdings Inc.3 NL00150006O3 ESG Core Investments B.V.4 SG1DC0000006 mm2 Asia Ltd.5 CA6087112067 Molson Coors Canada Inc.6 JP3709600005 Nikkon Holdings Co. Ltd.7 JP3368400002 SWCC Showa Holdings Co. Ltd.8 JP3335410001 Santec Corp.9 KYG1106B1095 BC Technology Group Ltd.10 US36254L2097 GT Biopharma Inc.11 CA8091851011 Scotch Creek Ventures Inc.12 US90328S5001 USA Technologies Inc.13 BE0003008019 Banque Nationale de Belgique S.A.14 GB0005774855 BlackRock World Mining Trust PLC15 GB00BHSRZC82 Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC16 GB00B62Z3C74 Fidelity China Special Situations PLC17 US65344D1090 NexImmune Inc.18 GRS470003013 Piraeus Port Authority19 BE0974311434 Zenitel S.A.20 BMG829271078 South Shore Holdings Ltd.21 CA05475P1099 Ayr Wellness Inc.22 US8815754010 Tesco PLC ADRAnleihen1 NO0010930522 Norwegen, Königreich2 USP2121VAL82 Carnival Corp.3 DE000DD5AVH1 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank4 DE000DD5AVJ7 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank5 DE000DD5AVG3 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank6 DE000LB13UW5 Landesbank Baden-Württemberg7 CH0591979668 Credit Suisse [Schweiz] AG8 XS2302922302 European Investment Bank (EIB)9 XS2304198331 Iceland Bondco PLC10 XS1990948660 International Bank for Reconstruction and Development11 CH0522690715 RZD Capital PLC12 USF21107AB74 Constellium SE13 XS2303829308 JPMorgan Chase Bank N.A.14 XS2303927227 Securitas AB15 XS2296210250 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)16 XS2297900990 International Bank for Reconstruction and Development