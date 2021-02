Der DAX verteidigt am Dienstag ein Niveau knapp oberhalb von 14.100 Punkten und notiert im frühen Geschäft bei 14.120 Zählern etwas besser. Frische Impulse wird es wohl erst am Nachmittag geben, wenn die Wall Street nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende in das Geschehen eingreift. In Asien sind chinesischen Festlandbörsen weiter geschlossen, Hongkong tendierte am Morgen jedoch ebenso fester wie die Börse in Tokio.

