Ohne die Unterstützung der US-Märkte, die am gestrigen Montag (15.02.) feiertagsbedingt geschlossen blieben, startete der Dax durchaus ambitioniert in die aktuelle Handelswoche. Der Index näherte sich seinem bisherigen Hoch weiter an. Hier könnte sich Druck aufbauen… Es stellt sich aber nach wie vor die Frage - Kann sich der Druck am Ende auch Bahn brechen? Die nächsten Handelstage versprechen vor diesem Hintergrund spannend zu werden. Das gilt auch ...

