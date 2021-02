Bei älteren BU-Verträgen findet sich häufig noch die abstrakte Verweisung. So auch in einem Fall eines Kfz-Werkstattbesitzers, der an Krebs verstarb, bevor BU-Leistungen ausbezahlt wurden. Danach kam es zum Streit zwischen den Erben und dem Versicherer. Ein Kommentar zum Beschluss des OLG Karlsruhe vom 06.05.2020 - 9 U 54/18 von Kathrin Pagel, Fachanwältin für Versicherungsrecht und Partnerin in der Kanzlei Michaelis.Verstirbt der Versicherungsnehmer in der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...