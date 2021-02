Der französische Reifenhersteller erwirtschaftete im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 20,47 Mrd. Euro. Der operative Gewinn reduzierte sich von 2,69 Mrd. Euro auf 1,40 Mrd. Euro. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 625 Mio. Euro nach 1,73 Mrd. Euro im Jahr zuvor in den Büchern. Michelin erwartet, dass die Nachfrage nach Reifen für Pkw und Kleinlaster im Jahr 2021 um 6 bis 10 % zulegrn wird. Trotz allem will man eine Dividende von 2,30 Euro je Aktie ausschütten, nachdem Michelin im Vorjahr 2 Euro bezahlt hatte. Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Börsenkurs von 116,80 Euro 1,97 %.



