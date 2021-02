Die Ölpreis-Rally geht auch im Februar weiter. Vor dem Hintergrund des starken Preisverfalls 2020 infolge pandemiebedingter wirtschaftlicher Einschränkungen, ist die schon seit Monaten andauernde Verteuerung ein Signal der globalen Konjunkturerholung. Der Preis je Barrel der Nordsee-Sorte Brent stieg in den vergangenen drei Monaten um über 41% auf 62,30 US-Dollar, allein am Freitag (12.2.) waren es zeitweise 2%.Trotz rascher Wirtschaftserholung fragen sich Experten mittlerweile, ob die Höchstwerte der Jahre 2011 bis 2014 von teils deutlich über 100 Dollar je Barrel überhaupt noch erreichbar sind. In diesem Langfrist-Vergleich ist der Ölpreis rückläufig. Der Zenit könnte bereits überschritten sein, meint Chris Iggo von Axa IM Core Investments. Er sieht zwar in den nächsten ...

