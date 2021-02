Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Märkte gehen aktuell wieder verstärkt in den Risk-on-Modus, so die Analysten der Helaba.Dies habe sich auch auf den ITRAXX Senior Financial ausgewirkt, welcher sich anschicke, die 56er Marke nachhaltig zu unterschreiten. Entsprechend bestehe zunächst die Möglichkeit, dass das letzte Verlaufstief bei 54,20 nochmals angelaufen werde und sich die Spreads entsprechend weiter einengen würden. Spätestens mit dem Erreichen der genannten Marke würden die Karten neu gemischt. Der Bankenindex des STOXX 600 habe am Montag, mittels einer Kurslücke, einen Ausbruch aus der zuletzt etablierten Handelsrange nach oben vollzogen. ...

