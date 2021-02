Die Aktie von Bayer, einem Chemie- und Pharmakonzern mit Sitz in Leverkusen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, ist nach dem vorherigen Kursrutsch nun direkt am 200er-EMA bei 53,75 Euro angekommen und von dort wieder nach oben abgeprallt. Der Stopp wurde auf 53,95 Euro nachgezogen und am Vortag erreicht. Die Aktie befindet sich aktuell im Bereich von 54,90 Euro mit einem Plus von 0,16%. Zu beachten ist weiterhin das noch ...

