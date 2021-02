DGAP-Ad-hoc: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Prognose

MAX Automation SE gibt Prognose für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 ab



16.02.2021 / 10:34 CET/CEST

AD HOC MITTEILUNG (GEMÄß § 17 MAR)



MAX Automation SE gibt Prognose für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 ab Düsseldorf, 16. Februar 2021 - Die MAX Automation SE ("MAX Automation") kann nunmehr eine Gesamtjahresprognose für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 abgeben. In einem von starken Unsicherheiten geprägten makroökonomischen Umfeld konnte sich die MAX Automation insgesamt gut behaupten. Für das Gesamtjahr 2020 betrug der vorläufige Konzernumsatz der MAX Automation rund 305 Mio. Euro. Für das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erwartet der Konzern nach vorläufigen Berechnungen einen Wert von rund 5,5 Mio. Euro. Im Zuge der durch die COVID-19-Pandemie ausgelösten Unsicherheit hatte der Verwaltungsrat die am 17. März 2020 mit dem Jahresabschluss 2019 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurückgezogen und konnte aufgrund der Volatilität der Geschäftsentwicklung im Verlauf des Jahres bislang keine neue Prognose abgegeben. Die ursprüngliche Prognose sah einen Umsatz auf Konzernebene zwischen 380 Mio. Euro und 410 Mio. Euro mit einem EBITDA zwischen 16 Mio. Euro und 20 Mio. Euro vor.



Detaillierte Finanzinformationen Die Angaben dieser Mitteilung sind vorläufig. Der vollständige Konzernabschluss der MAX Automation SE für das Geschäftsjahr 2020 wird am 18. März 2021 veröffentlicht und unter www.maxautomation.com als Download zur Verfügung stehen. Kontakt: Katja Redweik

Leitung Unternehmensentwicklung/IR

MAX Automation SE

Tel.: +49 - 211 - 9099 144

katja.redweik@maxautomation.com

www.maxautomation.com

