16.02.2021 - Die Delignit AG (ISIN: DE000A0MZ4B0), führender Hersteller ökologischer laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen, hat das Geschäftsjahr 2020 in einem herausfordernden Marktumfeld nach vorläufigen, nicht testierten Zahlen mit einem Konzernumsatz in Höhe von 58,7 Mio. € abgeschlossen (Vj. 64,4 Mio. €). Das EBITDA, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, konnte ersten Auswertungen zufolge um rund 17 % im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden und beläuft sich auf 5,6 Mio. € (Vj. 4,8 Mio. €). Dies entspricht einer auf die Betriebsleistung bezogenen EBITDA-Marge ...

